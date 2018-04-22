مانشستر سيتي يحتفل باللقب بخماسية في مرمى سوانسي

وسجل أهداف بطل البريميرليغ، الإسباني ديفيد سيلفا 12، رحيم سترلينغ 16، البلجيكي كيفين دي بروين 54، البرتغالي برناردو سيلفا 64، والبرازيلي غابرييل خيسوس 88.

وصار رصيد سيتي 90 نقطة، أمام سوانسي فهو في المركز 17 برصيد 33 نقطة.

وكان مانشستر سيتي توج بطلا للدوري الاحد الماضي بعد الخسارة المفاجئة لمنافسه المباشر وجاره مانشستر يونايتد أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون صاحب المركز الأخير صفر-1، بعدما كان لاعبو المدرب الاسباني جوزيب غوارديولا تغلبواعلى توتنهام هوتسبر 3-1 قبلها بـ24 ساعة.

وانتظر مانشستر سيتي حتى اليوم الاحد للاحتفال وبافضل طريقة ممكنة بتتويجه باللقب الثاني هذا الموسم بعد كأس الرابطة.

وأهدر جيزوس ركلة جزاء في الدقيقة 64.

ونزلت جماهير مانشستر سيتي الى ارضية الملعب في نهاية المباراة لتهنئة اللاعبين على الظفر باللقب.

وبات مانشستر سيتي على مشارف تحطيم ارقام قياسية عدة. فبتعزيزه موقعه في الصدارة برصيد 90 نقطة، اصبح سيتي على بعد 5 نقاط من الرقم القياسي في اكبر عدد من النقاط في موسم واحد (95) والذي سجله تشيلسي موسم 2004-2005.

كما أن مانشستر سيتي بات على بعد فوز واحد لمعادلة الرقم القياسي للنادي اللندني في عدد الانتصارات في موسم واحد (30) والذي كان حققه الموسم الماضي، فضلاً عن الرقم القياسي في عدد الاهداف المسجلة في موسم واحد (103) والذي كان سجله تشلسي أيضاً موسم 2009-2010.

وبخماسيته في مرمى سوانسي سيتي، رفع مانشستر سيتي غلته التهديفية الى 98 هدفا.

