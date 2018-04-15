مانشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز عقب خسارة يونايتد أمام وست بروميتش

لم يحتاج مانشستر سيتي إلى انتصار إضافي ليحسم فوزه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز حيث تكفل جاره وخصمه اللدود مانشستر يونايتد بمنحه اللقب عقب خسارته على أرضه ووسط جمهوره أمام وست بروميتش آخر فرق الترتيب بهدف دون رد، أحرزه المهاجم الدولي السابق جاي رودريغيز في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

واللقب هو الخامس لمانشستر سيتي على صعيد دوري القسم الأول في إنكلترا والثالث في حقبة الدوري الإنكليزي الممتاز حيث سبق للفريق السماوي الفوز بالبطولة مواسم (1936-1937 و1967-1968 و2011-2012 و2013-2014 و2017-2018).

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد بذلك عند 71 نقطة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 87 نقطة، مع تبقي 5 مباريات لكل فريق مجموع نقاطها 15 نقطة ما يعني فوز سيتي رسمياً باللقب الثاني له هذا الموسم عقب تتويجه بكأس رابطة الأندية المحترفة بالتغلب على آرسنال في النهائي (3-0).

