مانشستر سيتي وتوتنهام: مشاهدة البث المباشر عبر beIN SPORTS

مانشستر سيتي المتصدر برصيد 84 نقطة يحل ضيفاً على توتنهام في قمة المرحلة ال34 من الدوري الإنكليزي الممتاز، في مواجهة سيستضيفها ملعب ويمبلي التاريخي في لندن، مواجهة سيسعى خلالها مانشستر سيتي إلى استعادة هيبته عقب الخروج المهين أمام ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا فيما سيتمسك توتنهام خلالها بتعزيز موقعه في المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة توتنهام

تشكيلة مانشستر سيتي

How we’re lining up at Wembley tonight!



City XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Delph, Gundogan, Silva, De Bruyne, Sane, Sterling, Jesus



Subs | Bravo, Bernardo, Otamendi, Zinchenko, Yaya Touré, Foden, Brahim Diaz



Presented by @HAYSWorldwide #spursvcity #mancity pic.twitter.com/aQzUMakXkB — Manchester City (@ManCity) April 14, 2018

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام ستشاهدونها حصرياً على beIN SPORTS حيث ستبث على قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت الزميل عصام الشوالي، في تمام الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

وستبث مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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