ماذا قال محمد صلاح بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب ؟

النجم الدولي المصري محمد صلاح يعبر عن فخره بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الحالي ويؤكد أن الأهم هو الفوز بالألقاب مع ناديه ليفربول.

وقال صلاح: "أنا فخور جداً، لقد عملت بجد وسعيد للفوز بالجائزة، بالنسبة لي ما يهمني هو تحقيق الألقاب مع فريقي ليفربول، نحن الآن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونتمنى أن نمضي قدماً".

وأضاف: "أعتقد أن الفريق ساعدني كثيراً لفوز بالجائزة من خلال طريقة اللعب والدعم المستمر من أجل التسجيل".

وتابع: "مقارنتي بأسماء كبيرة وتحطيم أرقام قياسية أمر رائع، مازال أمامنا بعض المباريات وسأحاول تسجيل المزيد".