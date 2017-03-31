ماذا قال كونتي عن اهتمام ريال مدريد بهازار؟

ولعب هازار دورا بارزا في تصدر تشيلسي للمسابقة بتسجيله 11 هدفا كما صنع أربعة أهداف هذا الموسم ما عزز اهتمام ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني بضم لاعب وسط منتخب بلجيكا.

وقال كونتي للصحفيين "أنصح إيدن بمواصلة اللعب وعدم الالتفات لمثل هذه الأمور. نحن سعداء بوجوده معنا وهو كذلك."

وأضاف "الشائعات حول انتقاله إلى ريال جزء من اللعبة لتشتيت ذهن اللاعب."

وغاب هازار (26 عاما) عن مباراة تشيلسي ضد ستوك سيتي هذا الشهر وعن مواجهة بلجيكا ضد اليونان بتصفيات كأس العالم بسبب الإصابة.

وتابع المدرب الايطالي "أنا واثق من استعداده للعب بشكل جيد جدا."

وواصل "في هذا الوقت من الموسم توجد الكثير من الصعوبات. تتبقى عشر مباريات ولن يسمح المنافسون بأن يصبح تشيلسي بطلا."

وربما يخوض القائد جون تيري أول مباراة له في الدوري منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما تدرب المدافع البالغ عمره 36 عاما مع الفريق هذا الأسبوع.