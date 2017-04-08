ليفربول ينجو من فخ ستوك ويحتفظ بمركزه الثالث

وتقدم ستوك عبر جوناثان والترز في الدقيقة 44، لكن ليفربول رد عن طريقه البرازيليين فيليبي كوتينيو في الدقيقة 70 وروبرتو فيرمينو في الدقيقة 72.

ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة، مبقياً على فارق النقطتين عن مانشستر سيتي الرابع الذي تغلب بدوره على ضيفه هال سيتي بسهولة بثلاثة أهداف أحرزها المصري أحمد المحمدي (31 خطأ في مرمى فريقه) والأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة 48 وفابيان ديلف في الدقيقة 64 مقابل هدف للإيطالي أندريا رانوكيا في الدقيقة 85.

ويملك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة.

وفاز وست هام يونايتد على سوانسي سيتي بهدف للسنغالي شيخو كواتي في الدقيقة 44، وخسر وست بروميتش البيون أمام ساوثمبتون بهدف للهولندي جوردي كلايسي في الدقيقة 25، في حين تعادل ميدلزبره مع بيرنلي سلباً.

ويلتقي الأحد سندرلاند مع مانشستر يونايتد، وإيفرتون مع ليستر سيتي، وتختتم المرحلة الاثنين كريستال بالاس مع آرسنال.