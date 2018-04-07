ليفربول يكتفي بالتعادل أمام إيفرتون في غياب صلاح

وعجز الفريقان عن هزّ الشباك رغم توفر بعض الفرص السانحة للتهديف ليغنم كل طرف نقطة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث في حين عزّز إيفرتون موقعه في المرتبة التاسعة برصيد 41 نقطة.

وشهدت القمّة غياب النجم المصري محمد صلاح متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 29 هدفاً والذي استبدل في بداية الشوط الثاني (52) من مباراة الذهاب للدور ربع النهائي لحساب دوري أبطال أوروبا أمام "السيتيزنس"، بعد شعوره ببعض الآلام.

يذكر أنّ ليفربول قد خطا خطوة عملاقةً نحو بلوغ نصف نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية بعد فوزه ذهاباً بثلاثية نظيفة على مواطنه سيتي وهو يستعد لخوض موقعة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب "الاتحاد".

