ليفربول يصبغ ديربي الميرسيسايد بلونه الأحمر

وسجل لليفربول، السنغالي ساديو ماني 8 والبرازيلي كوتينيو 31 والبلجيكي ديفوك أوريغي 60 وهذا أول هدف لأوريغي في الدوري منذ كانون الاول/ديسمبر، أما هدف إيفرتون الوحيد فوقع عليه ماثيو بنينغتون في الدقيقة 28.

رفع مانيه رصيده إلى 13 هدفاً و5 تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم قبل أن يخرج مصاباً في الدقيقة 57.

فريق المدرب الألماني يورغن كلوب رفع رصيده من النقاط إلى 59 في المركز الثالث مؤقتاً، مقابل توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 50 في المركز السابع.

كلوب بات أول مدرب في تاريخ النادي يفوز على إيفرتون في أول ثلاثة لقاءات ضده.

بنينغتون سجل في أول مباراة له هذا الموسم وأصبح خامس لاعب يسجل هدفه الأول في الدوري خلال مباراة الدربي