ليفربول يخرج متعادلاً أمام ستوك سيتي

وبعد هذا التعادل غير المتوقع، أصبح رصيد الريدز عند النقطة 72 في المركز الثالث بفارق 4 نقاط، عن توتنهام الرابع الذي سيقابل واتفورد الاثنين.

كما يملك توتنهام مباراة مؤجلة أمام نيوكاسل ستلعب في 9-5-2018.

بدوره حصل ستوك على نقطة هو بأمس الحاجة لها فأصبح رصيده 30 نقطة، في المركز 18.

وبعد مباراة كبيرة أمام روما قبل أيام في دوري أبطال أوروبا، ظهر التعب على لاعبي المدرب يورغن كلوب.

ويشارك الأربعة الأوائل في الدوري الإنكليزي الممتاز مباشرة في البطولة الأوروبية الأم، ويخوض الخامس والسادس منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ولم ينجح هداف ليفربول والدوري، الدولي المصري محمد صلاح، في التسجيل أمام ستوك سيتي، إذ كان يأمل في أن يرفع رصيده إلى 32 هدفاً لينفرد بالرقم القياسي المسجل خلال موسم من 38 مباراة، والذي يتشاركه مع الأوروغوياني لويس سواريز (موسم 2013-2014 مع ليفربول) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2007-2008 مع مانشستر يونايتد) وألن شيرر (1995-1996) مع بلاكبيرن روفرز.



ويملك المصري الذي أصبح أفضل هداف أفريقي في الدوري الممتاز بعدما تفوق على الإيفواري ديدييه دروغبا (29 مع تشيلسي موسم 2009-2010)، فرصة أن يكون أفضل هداف خلال موسم واحد في تاريخ الدوري الممتاز بكافة صيغه، والبالغ 34 هدفاً في 42 مرحلة والمسجل باسم اندي كول (1993-1994) والن شيرر (1994-1995).

كما يملك أيضاً فرصة تحطيم رقم الويلزي ايان راش كأفضل هداف لليفربول خلال موسم واحد في جميع المسابقات (47 هدفاً).



وفيما يلي تفاصيل من اللقاء:

- 6 دقائق كوقت بدل من ضائع أطبق فيها ليفربول على مرمى منافسه لكن دون تغيير في النتيجة.

- د 88 ضيوف يضيّع كرة خطيرة للغاية لستوك رداً على كرة مشابهة لليفربول، ولكن الفرق أن الأخيرة طالب فيها لاعبو الريدز بركلة جزاء نتيجة لمسة يد.

- د 75 مدافع ستوك سيتي زوما يبعد كرة غاية في الخطورة من أمام محمد صلاح.

- ليفربول مستحوذ تماماً على اللعب ولكن بدون فرص حقيقية على المرمى بعد مرور 20 دقيقة على بداية الشوط الثاني.

- د 52 أول تغيير في المباراة جاء بشكل اضطراي بإخراج الهولندي مارتينس إيندي ودخول المصري رمضان صبحي في صفوف ستوك.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 ولكن إلى متى سيصمد ستوك سيتي؟

- د 41 الحكم يلغي هدفاً لليفربول عن طريق إينغس بداعي التسلل

- د 34 صلاح كاد أن يسجل من حرة مباشرة رائعة لكن الفرصة فاتت...

لم يخسر ليفربول في 54 مباراة لعبها على أرضه أمام ستوك في دوري القمة (فاز 43 تعادل 11) – أطول سلسلة لفريق على أرضه ضد آخر في تاريخ دوري القمة.

- د 21 صلاح يمرر كرة رائعة لأرنولد الذي لعبها بسرعى لكن حارس ستوك بوتلاند ينقذ الموقف.

- د 20 أول تواجد حقيقي لستوك كان عن طريق رأسية السنغالي ضيوف لكنها لامست الشباك من الخارج.

- ليفربول يواصل هجومه وخصوصاً عبر محاولات إيصال الكرة لصلاح لكن الخطورة لا زالت غائبة.

- د 5 محمد صلاح يضيع انفراد تام على نحو غير معتاد، بعد تمريرة رائعة من هندرسون.

- انطلاق المباراة على أرضية ملعب أنفيلد

أرقام لمحمد صلاح

- سجل محمد صلاح 3 أهداف من 4 محاولات تسديد فقط أمام ستوك في الدوري الممتاز.

- سجل محمد صلاح 31 هدفاً هذا الموسم في الدوري الممتاز – هدف آخر سيجعله أفضل هداف لموسم واحد في منافسة الـ38 جولة.



تابعوا معنا مباراة ليفربول وستوك سيتي في أبرز لقطاتها في هذا المقال

تشكيلتا الفريقين:

ليفربول

ستوك سيتي

📝 One change to today's starting XI against @LFC as @KurtZouma replaces Glen Johnson, who misses out this afternoon.



Charlie Adam returns to the bench at his former club.#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/SABn9afU8I — Stoke City FC (@stokecity) April 28, 2018

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وستوك سيتي متاحة حصرياً عبر قناتي HD2 بالعربية و HD11 بالإنكليزية وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

يسعى ليفربول الثالث يوم السبت إلى تخطي ضيفه ستوك لمواصلة الضغط على مانشستر يونايتد الثاني أملاً بانتزاع الوصافة إن أتيحت الفرصة.

ويتخلف ليفربول بفارق 3 نقاط عن يونايتد الذي لعب مباراة اقل، ويتقدم بعدد النقاط عينه على توتنهام الذي لعب ايضا مباراة أقل.

وبعد مهرجانه التهديفي الكبير في ذهاب نصف نهائي دوري الابطال على حساب روما الايطالي 5-2، سيكون ليفربول في مهمة سهلة على الورق مع ستوك سيتي وصيف القاع.

ويقود ليفربول متصدر ترتيب الهدافين المصري محمد صلاح، صاحب هدفين وتمريرتين حاسمتين الثلاثاء، رفعتا رصيده الى 43 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما سجل صلاح 19 هدفا في آخر 15 مباراة منذ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي. خلال تلك الفترة صام عن التسجيل مرة واحدة ضد مانشستر يونايتد مطلع اذار/مارس الماضي.