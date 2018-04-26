ليفربول يحدّد سعر محمد صلاح

محمد صلاح مطلوب في ريال مدريد الإسباني بحسب العديد من الصحف العالمية، لكن فريقه ليفربول لديه رأي آخر.

أكدت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن ليفربول الإنكليزي حدّد سعر نجمه الأول، المصري محمد صلاح، المطلوب في ريال مدريد الاسباني.

وقالت الصحيفة أن ليفربول خاطب ريال مدريد وأعلمه أن 200 مليون جنيه استرليني لن تكون كافية للحصول على خدمات محمد صلاح.

هذا الرقم الفلكي الذي سيجعل صلاح أغلى لاعب في التاريخ يؤكد أن إدارة ليفربول لا تنوي بيع أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز بأي ثمن.

وقالت "دايلي ميل" إن ليفربول يتجه لجعل محمد صلاح أحد أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الممتاز لحمايته من اغراءات الراغبين في الحصول على خدماته.

ويرتبط محمد صلاح بعقد لمدة أربعة أعوام مع ليفربول ويتقاضى 90 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.