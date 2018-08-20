ويعود الفضل لفوز ليفربول لجيمس ميلنر الذي سجل هدف الفوز من ركلة جزاء حصل عليها محمد صلاح الذي فعل كل شيء إلا التسجيل، ولساديو ماني الذي سجل الهدف الثاني فيما المباراة تلفظ أنفاسها.

وهذا الفوز الثاني لليفربول بعد أول على وست هام رافعاً رصيده إلى 6 نقاط.

د93+3 ساديو ماني ينطلق من وسط الملعب منفرداً ويتخطى حارس المرمى مسجلاً الهدف الثاني لفريقه.

د45- جيمس ميلنر يمنح ليفربول التقدم من ركلة جزاء تحصل عليها محمد صلاح بمهارة فردية مميزة أرغمت ساكو على استعمال الخشونة لإيقاف النجم المصري.



مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس متاحة حصرياً عبر قناة HD2 في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرمة وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وكان ليفربول استهل الموسم بتسجيله أربعة أهداف في شباك وست هام.

وأشاد مدرب ليفربول يورغن كلوب بالبداية القوية لفريقه في الموسم الجديد مؤكدا قبل مواجهة كريستال بالاس في الجولة القادمة من الدوري الإنكليزي الممتاز، أن مهاجميه (محمد صلاح، ساديو مانيه وروبرتو فيرمينو) لا يتنافسون فيما بينهم على تسجيل الأهداف بقدر حرصهم على تحقيق الفوز في المباريات والوصول بالفريق إلى أعلى مستوى.