ليفربول ومانشستر يونايتد... تعادل سلبي يصب في مصلحة سيتي

وأصبح رصيد يونايتد 20 نقطة في صدارة الترتيب أمام مانشستر سيتي الذي لو فاز على ستوك سيتي سينفرد بالصدارة بفارق نقطتين.

فيما ارتفع رصيد ليفربول إلى 13 نقطة في المركز السادس.

وكان حارس مرمى يونايتد الاسباني دافيد دي خيا، العامل الأساسي في عودة "الشياطين الحمر" بنقطة من ملعب منافسيهم، اذ تصدى لفرص عدة من لاعبي ليفربول، لاسيما في الشوط الأول. وهي المرة السابعة من ثماني مباريات في موسم 2017-2018، يتمكن فيها دي خيا من الحفاظ على نظافة شباكه.

تفاصيل أخطر الفرص في اللقاء:

- فرصة وراء أخرى ويستمر الصيام التهديفي، هذه المرة كرة رفعها فرمينيو لصلاح لكن الأخير لم يصل إليها د71.

- إيميري كان حاول في الدقيقة 56 لكن محاولته كتب لها الفشل أيضاً.

- تابع ليفربول هجومه في الشوط الثاني لكن المرمى لا يزال عصياً على أبناء كلوب.

(نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0)

- د 43 أول تواجد خطر لمانشستر يونايتد كان عبر البلجيكي لوكاكو الذي سدد لكن مواطنه سيمون مينيوليه كان صاحياً رغم قلة المحاولات على مرماه.

- في الدقيقة 35 أخطر محاولات ليفربول عبر فرصة مزدوجة لعبها أول مرة ماتيب ردها دي خيا ببراعة ثم تابعها صلاح بجانب القائم.

- مع اقتراب الشوط الأول من انتصافه قدّم المصري محمد صلاح فاصلاً مهارياً رائعاً لكنه لم يكلل بالهدف د 19.

- بداية مباراة حذرة من الفريقين، رافقها بعض المحاولات لليفربول.

قبل انطلاق المباراة تم تكريم أسطورة ليفربول الاسكتلندي كيني دالغليش.