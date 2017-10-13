ليفربول – مانشستر يونايتد المبارزة الأقوى والأشهر والأكثر إثارة

تعود عجلة البرميرليغ للدوران بعد وقفة المباريات الدولية، وبلوغ منتخب الأسود الثلاثة الحدث العالمي الكبير، ويفتتح الغريمان يونايتد الثاني وليفربول السابع المرحلة بموقعة نارية على ملعب "انفيلد".

ويبحث يونايتد الذي يتساوى في صدارة الترتيب مع جاره اللدود مانشستر سيتي (19 نقطة)، عن اختبار قدرته بالمنافسة على اللقب، كونه سيواجه لأول مرة هذا الموسم فريقاً من العيار الثقيل، بعد انتصارات كبيرة على أمثال وست هام وسوانزي وايفرتون وكريستال بالاس.

في المقابل، يستقبل مانشستر سيتي المتصدر ستوك سيتي الثالث عشر، منتشياً من بداية موسم رائعة تخطى فيها حتى الآن ليفربول وتشيلسي حامل اللقب.



مبارزة مورينيو - كلوب





ويعد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب يونايتد، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، يغيب عنها لاعب وسط يونايتد الفرنسي الدولي بول بوغبا وزميله البلجيكي مروان فلايني بسبب الاصابة، ليعول الشياطين الحمر في الوسط على الإسباني اندير هيريرا والصربي نيمانيا ماتيتش وراء المهاجم المتألق البلجيكي روميلو لوكاكو متصدر ترتيب الهدافين (7).

ويقدم يونايتد بداية موسم مختلفة تماماً عن الموسم الماضي، إذ يتصدر أيضاً مجموعته بسهولة في دوري أبطال أوروبا، وسيحاول وضع قدمه في الدور الثاني عندما يحل على بنفيكا البرتغالي الاربعاء محاولاً تحقيق فوزه الثالث تواليا.

بدوره، تعرض كلوب الذي يتخلف فريقه بفارق سبع نقاط عن يونايتد واكتفى بتعادلين في دوري الابطال، لصفعة قوية باصابة مهاجمه السنغالي ساديو مانيه خلال مشاركته مع بلاده في تصفيات مونديال 2018.

وفي ظل غياب مانيه، سيكون الحمل ثقيلاً على المصري محمد صلاح المنتشي من قيادة بلاده الى المونديال لأول مرة منذ 28 عاماً، والذي عجز عن حجز موقع أساسي تحت إشراف مورينيو في تشيلسي قبل أن يلمع نجمه في الدوري الإيطالي.

وقال صلاح لموقع النادي "ستكون مباراة كبيرة السبت. الكل في العالم سيشاهدها... نحارب في كل مواجهة، لكنها مباراة كبيرة ويمكنها أن تحسن موقعنا في الترتيب".

ومنذ وصوله إلى البريميرليغ من بوروسيا دورتموند في تشرين الأول/اكتوبر 2015، لم يخسر كلوب أمام الفرق الست الكبرى سوى مرتين في 20 مباراة.

سيتي ... أغويرو



ويأمل مشجعو سيتي الذي يبحث عن فوز ثالث في دوري الأبطال الثلاثاء أمام ضيفه نابولي الإيطالي، في عودة هدافهم الارجنتيني سيرخيو أغويرو الغائب منذ نهاية الشهر الماضي بعد تعرضه لحادث في أمستردام أدى إلى كسر في ضلعه.

لكن سيتي لن يكون مضطراً للمخاطرة باستعجال عودة أغويرو، إذ يملك في صفوفه ترسانة من الهدافين على غرار رحيم سترلينغ (5) أهداف والبرازيلي غابريال جيزوس (4)، فضلا عن لاعب الوسط الماهر البلجيكي كيفن دي بروين.

ويحل تشلسي حامل اللقب ورابع الترتيب على كريستال بالاس متذيل الترتيب والذي خسر جميع مبارياته من دون أن ينجح بهز الشباك حتى الآن.

ويبحث فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن تعويض سريع لخسارته امام سيتي 0-1 في المرحلة الماضية.

وكريستال بالاس الذي استلمه مدرب المنتخب السابق روي هودجسون في 12 ايلول/سبتمبر الماضي بعد اقالة الهولندي فرانك دي بور، هو الفريق الوحيد في ابرز 20 بطولة اوروبية لم ينجح بعد 7 مراحل من الدوري بتسجيل اي هدف.

طفرة أرسنال



وفي ظل التركيز على هجومي مانشستر يونايتد وسيتي مطلع الموسم، عوض آرسنال بدايته المخيبة (خسارتان في أول ثلاث مباريات بينهما رباعية امام ليفربول في آب/أغسطس) وتقدم إلى المركز الخامس بعد 3 انتصارات في آخر اربع مباريات.

وبرغم الشكوك حول مستقبل النجمين التشيلي اليكسيس سانشيس والألماني مسعود أوزيل، واحتمال رحيلهما في فترة الانتقالات الشتوية، يستعد المدفعجية لحصد انتصار جديد على أرض واتفورد الثامن والذي لم يخسر سوى مرة واحدة هذا الموسم.

وتتركز الأنظار على مباراة توتنهام الثالث مع ضيفه بورنموث وصيف القاع، لمتابعة المسار التهديفي لمهاجم الاول هاري كاين.

ونجح كاين، الإنكليزي الوحيد من بين المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية، بتسجيل 15 هدفاً في آخر 10 مباريات لفريقه ومنتخب بلاده.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت بيرنلي مع وست هام يونايتد، سوانزي سيتي مع هادرسفيلد، والأحد برايتون مع إيفرتون، ساوثمبتون مع نيوكاسل والاثنين ليستر سيتي مع وست بروميتش.