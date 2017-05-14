ليفربول كلوب على بعد خطوة من دوري الأبطال

بات ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب على بعد خطوة من التأهل إلى دوري الأبطال عقب الانتصار العريض على وست هام الأحد.

وانتصر ليفربول على مضيفه وست هام يونايتد 4-0 في المرحلة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ليقترب كثيراً من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان البرازيلي فيليب كوتينيو نجم اللقاء الأول بتسجيله هدفين وصناعة هدف، بينما تكفل ستوريدج والبلجيكي أوريجي بالهدفين الآخرين.

غاب ليفربول عن مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم باحتلاله المركز الثامن في الدوري الإنكليزي الموسم المنصرم وخسارته نهائي يوروبا ليج أمام إشبيلية.

وافتتح ستوريدج التسجيل مع الدقيقة الخامسة والثلاثين عقب مواجهته الناجحة للحارس الإسباني أدريان مستفيداً من تمريرة كوتينيو المميزة.

وعاد كوتينيو في الشوط الثاني ليقضي على آمال وست هام في العودة بتسجيله الهدفين الثاني والثالث بظرف أربع دقائق (57 و61)، في الوقت الذي أضاف به أوريجي الهدف الرابع (76).

وصار رصيد ليفربول 73 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل، وبفارق أربع نقاط عن أرسنال الذي لعب مباراة أقل أيضاً، بينما تجمد رصيد وست هام عند 42 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتاً.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز في مباراته الأخيرة على أرضه أمام ميدلسبروه الهابط إلى دوري الدرجة الأولى (الثانية فعلياً) ليضمن العودة إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا بغض النظر عنه نتائج منافسيه.

وتعد المشاركة في دوري أبطال أوروبا أهم أهداف ليفربول في الموسم الحالي، حيث يتطلع للمحافظة على نجومه الراغبين في الرحيل بحجة المشاركة الأوروبية وأبرزهم كوتينيو.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنكليزي إلى دوري أبطال أوروبا مباشرة بينما يتأهل صاحب المركز الرابع إلى الملحق المؤهل لأهم المسابقات الأوروبية على مستوى الأندية.