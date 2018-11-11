البث المباشر لمباراة ليفربول وفولهام

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وفولهام

ليفربول وفولهام مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة ليفربول وفولهام

يستضيف ليفربول فريق فولهام اليوم الأحد 11 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 14:00 بتوقيت مصر).

مباراة رفاق المصري محمد صلاح ستبث حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

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التقديم الفني لمباراة ليفربول وتوتنهام وباقي مواجهات الجولة

وبعد أسبوعين من رحيل مالكه فيتشاي بتحطم طائرته بالقرب من ملعب "كينغ باور" إثر انتهاء مواجهته مع وست هام، يكرم الفريق الأزرق مجدداً الرجل الذي ساهم بتحقيق "معجزة" كروية بتحويل فريق متواضع إلى بطل للدوري في موسم 2016.

أول رد فعل فني للفريق كان تغلبه على أرض كارديف سيتي الأسبوع الماضي، قبل سفر اللاعبين إلى تايلند لتقديم واجب العزاء.

ويتوقع أن يسير نحو 20 ألف متفرج من وسط ليستر سيتي إلى الملعب في مشهد تكريمي لفيتشاي، بالإضافة للوقوف دقيقتي صمت حداداً على ضحايا حادث تحطم المروحية وضحايا الحرب العالمية الأولى.

ويبحث ليفربول عن تعويض سريع لخسارته الموجعة على أرض النجم الأحمر الصربي (صفر-2) في دوري أبطال أوروبا، ما عرض آمال تأهله لدور الـ16 لخطر كبير، وذلك عندما يستقبل فولهام.

زيارة فولهام إلى ملعب "أنفيلد" تأتي بد تعرضه لخمسة هزائم متتالية، وتراجعه إلى ذيل الترتيب.

بعدها يستقبل تشيلسي في لندن إيفرتون الذي يبحث عن الحاق الهزيمة الأولى في الدوري بفريق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري القادم مطلع الموسم بدلًا من مواطنه أنتونيو كونتي.

ويرغب أرسنال الخامس بتوسيع سلسلة من 15 مباراة دون خسارة، عندما يستقبل ولفرهامبتون الذي تراجع وهجه وخسر مبارياته الثلاث الأخيرة بعد بداية لامعة إثر عودته إلى البريميرليغ.

أما توتنهام الرابع والفائز خمس مرات في آخر ست مباريات، فيحل السبت على كريستال بالاس الرابع عشر. وقلب توتنهام تأخره في دوري الأبطال إلى فوز 2-1 على ضيفه أيندهوفن الهولندي، محققاً فوزه الأول ومبقياً على آماله بالتأهل إلى دور الـ16.