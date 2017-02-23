ليستر سيتي يقيل مدربه رانييري

وجاء قرار ادارة الفريق بعد يوم واحد من خسارة ليستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء على يد اشبيلية الإسباني 2-1 في ذهاب دور ثمن النهائي.

وأصدر النادي بياناً مساء اليوم جاء فيه "قرر ليستر سيتي مساء اليوم الخميس التخلى عن خدمات المدرب كلاوديو رانييري".

وأضاف: "النتائج في الدوري المحلي خلال الموسم الحالي وضعت النادي تحت الخطر وقد شعر مجلس ادارة النادي بأن الفريق يحتاج إلى تغيير على الرغم من صعوبة هذا القرار".

وقاد رانييري ليستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الانكليزي الممتاز في الموسم الماضي لكنه لم ينجح هذا الموسم مع الفريق الذي يحتل المركز السابع عشر.

وكان رانييري أختير مدرب العام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).