لوران بلان يقترب من تدريب تشيلسي (تقارير)

وقالت المصادر ذاتها إن المدرب السابق لباريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي يقترب فعليا من أن يصبح مدرب البلوز وقد يصل إلى لندن في الأيام القليلة المقبلة حيث تسعى إدارة الفريق إلى تأمين خليفة للإيطالي أنطونيو كونتي وربطت التقارير الصحفية رحيل كونتي أو إقالته بإمكانية سعي ريال مدريد للتعاقد معه.

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