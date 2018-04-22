لاعبو آرسنال يحتفون بفينغر ويكتسحون وست هام

اكتسح آرسنال ضيفه وست هام بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسلطت الأنظار صوب هذا اللقاء كونه الأول للاعبي آرسنال عقب إعلان مدربهم آرسين فينغر نيته الرحيل عن تدريب الفريق نهاية الموسم الحالي بعد 22 عاماً من تدريب مدفعجية لندن.

ومثلت المباراة احتفالية رائعة للاعبي الفريق الإنكليزي بمدربهم المخضرم، حيث دكوا حصون وست هام بأربعة أهداف تناوب على تسجيلها كل من ناتشو مونريال في الدقيقة 51 وآرون رامسي في الدقيقة 82 وأليكسندر لاكازيت في الدقيقتين 85 و89 على التوالي، مقابل هدف وحيد أحرزه ماركو ارناوتوفيتش لوست هام في الدقيقة 64.

ورفع آرسنال رصيده بذلك إلى 57 نقطة في المركز السادس مقابل 35 نقطة لوست هام في المركز الخامس عشر.

