كين يحسم معركة الهدافين ويقود توتنهام لضمان الوصافة

وتغلب توتنهام بصعوبة بالغة على ضيفه إيفرتون 3-2 الأحد ضمن المرحلة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز ليؤمن مركزه الثاني لجولة جديدة.

وواصل هاري كين تألقه مع توتنهام ووقع على هدفين من الثلاثية (20 و56)، مستفيداً من تمريرتي ديفيز وآلي، بينما كان نصيب لوكاكو هدفاً واحداً من كرة مواطنه ميراليس (81).

وحسم كين صراع الهدافين لمصلحته لينفرد بزعامة قائمة هدافي الدوري الممتاز بـ19 هدفاً أمام لوكاكو 18 ومن ثم التشيلي سانشيز لاعب أرسنال 17.

وجاءت آخر دقائق اللقاء مجنونة بتسجيل توتنهام للهدف الثالث بفضل ديلي آلي (90+2) ليرد إيفرتون بعدها بدقيقة من خلال البديل الإيكوادوري إينر فالنسيا (90+3).

وارتفع رصيد توتنهام إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه ليفربول الذي تفوق على أرسنال 3-1 أمس السبت، وكذلك أربع نقاط على مانشستر سيتي الذي يحل ضيفاً على سندرلاند اليوم.

ويبتعد تشيلسي المتصدر بفارق سبع نقاط عن توتنهام وسيلاقي مضيفه وست هام يوم غد الإثنين.