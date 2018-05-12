كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وبرايتون البث المباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون فرصة سانحة لمشتركينا لحضور النجم المصري محمد صلاح وفريق ليفربول للمرة الأخيرة هذا الموسم في الدوري الإنكليزي. عن طريق البث المباشر أو عبر الانترنت.

وفرضت مباراة ليفربول نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لأهميتها بالنسبة للفريق الأحمر في تأهيله لدوري أبطال أوروبا، وللشعبية الهائلة لمحمد صلاح ولفريق ليفربول،إضافة إلى أنها المباراة الأخيرة لفريق المدرب يورغن كلوب قبل النهائي المنتظر ضد ريال مدريد.

مباراة ليفربول وبرايتون الساعة 17:00 بتوقيت مكة على قناة beIN SPORTS HD2 علماً أن جميع المباريات ستجري في التوقيت ذاته.

تقديم مباراة ليفربول وبرايتون

ودعا المدرب الألماني لاعبيه إلى التركيز على مباراة الأحد لضمان أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قبل نحو أسبوعين من لقاء ريال مدريد الإسباني في نهائي المسابقة القارية.

علماً أن ليفربول يحتاج منطقياً للتعادل فقط حتى لو فاز تشيلسي على نيوكاسل يونايتد على أن لا يكون هذا الفوز بأكثر من 15 هدفاً.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 72 نقطة بفارق نقطتين خلف توتنهام هوتسبر الثالث ومثلهما أمام تشيلسي بطل الموسم الماضي، بينما يحتل برايتون المركز الرابع عشر (40 نقطة) وضمن البقاء في الدوري الممتاز.

ويستضيف توتنهام في هذه المرحلة التي تقام في توقيت واحد (14,00 توقيت غرينتش) ليستر سيتي بطل الموسم قبل الماضي القابع في المركز التاسع (47 نقطة) بينما يحل تشيلسي ضيفا على نيوكاسل.

ويرغب كلوب في إنهاء البطولة المحلية بحجز مقعد في المسابقة الأوروبية الأم دون التعويل على المباراة النهائية ضد ريال حامل اللقب في الموسمين الماضيين، في 26 أيار/مايو. ويضمن المتوج بلقب دوري الأبطال هذا الموسم المشاركة في النسخة المقبلة تلقائيا.

وستكون المباراة الأخيرة في الدوري الانكليزي فرصة لنجم ليفربول المصري محمد صلاح، لضمان صدارته لترتيب الهدافين هذا الموسم، اذ يتصدر برصيد 31 هدفاً، بفارق ثلاثة أهداف عن لاعب توتنهام هاري كاين.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز الأحد لضمان مركزه الرابع على الأقل بغض النظر عن نتيجتي توتنهام وتشلسي، وهو يدخل المباراة على خلفية تراجع أدائه محلياً في الفترة الماضية، وتحقيقه فوزاً واحداً في آخر خمس مباريات، وخسارته مباراته الأخيرة أمام تشلسي (1-صفر).

ولم يخسر ليفربول الذي هزم برايتون ذهاباً في عقر داره 5-1، أي مباراة على ملعبه في الدوري هذا الموسم.

صلاح واثق وتشيلسي يعاني

وسيكون التركيز الأكبر بطبيعة الحال على صلاح، أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي هذا الموسم بحسب رابطة المحترفين وصحافيي كرة القدم. ولم يسجل النجم المصري في مبارياته الثلاث الأخيرة، علماً أن في رصيده هذا الموسم 43 هدفاً في مختلف المسابقات.

وقال صلاح "لم أسجل في آخر مباراتين في الدوري الممتاز، لكنني على ما يرام (...) لدينا مباراة الأحد وبعدها نهائي دوري الأبطال، وانا واثق من أننا سنساعد بعضنا البعض".

أما تشيلسي، فيدخل المرحلة في وضع لا يحسد عليه، بعدما أرغمه هادرسفيلد على التعادل 1-1 في مباراة مؤجلة الأربعاء، ما أفقده نقطتين ثمينتين في الصراع على مركز في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ويخوض تشيلسي نهائي كأس إنكلترا ضد مانشستر يونايتد في 19 أيار/مايو، في مباراة قد تكون الأخيرة للإيطالي في ظل التقارير المتداولة عن قرب استغناء النادي عن المدرب الذي قاده في 2016-2017 إلى لقب الدوري في موسمه الأول معه.

وداع فينغر الأخير

وتشهد المرحلة خوض الفرنسي أرسين فينغر مباراته الأخيرة مع أرسنال بعد مسيرة امتدت 22 عاماً، وذلك بالحلول ضيفاً على هادرسفيلد.

من جانبه، يرغب مدرب مانشستر ستي المتوج بطلاً، الإسباني جوسيب غوارديولا بإنهاء الموسم برصيد 100 نقطة عندما يحل ضيفاً على ساوثمبتون. ورفع سيتي الأربعاء بفوزه على برايتون في مباراة مؤجلة، رصيده إلى 97 نقطة ومجموع أهدافه إلى 105، كما حقق فوزه الحادي والثلاثين في 37 مباراة، وكلها أرقام قياسية محلية.

وبات من شبه المؤكد هبوط سوانسي سيتي الثامن عشر مع ستوك سيتي الأخير والذي يلتقيه في المرحلة الأخيرة، ووست بروميتش، بعد خسارته منتصف الأسبوع الحالي في مباراة مؤجلة من المرحلة 31 أمام ساوثمبتون الذي بات يتقدم عليه بفارق ثلاث نقاط.

وسيخوض لاعبو المدرب البرتغالي لساوثمبتون كارلوس كارفاليال بارتياح مباراتهم الاخيرة أمام سيتي بعدما ضمنوا الى حد كبير البقاء على حساب سوانسي (36 نقطة لساوثمبتون مقابل 33 لسوانسي).

