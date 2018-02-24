كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي؟

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، خاصة وأنّ الشياطين الحمر والبلوز يتنافسان على وصافة الدوري الممتاز.

وفرضت مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لعراقة الفريقين وصراعهما المتواصل على البطولات المحلية مؤخراً.

وتولى كونتي تدريب تشيلسي عقب موسم لم يكمله مورينيو بسبب سوء النتائج، ودار الكثير من الحوار الساخنة بين اثنين من أشهر المدربين في العالم.



ويأمل مانشستر يونايتد أن يبتعد بالمركز الثاني، لكنه سيلاقي فريق يقاتل من أجل ضمان مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا عقب تتويجه باللقب الموسم الفائت.

مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي – معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصةً وأن مورينيو وكونتي أقنعا إلى حدٍّ ما في دوري أبطال أوروبا بالتعادل مع إشبيلية وبرشلونة الإسبانيين توالياً.

مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وسيكون موعد المباراة يوم الأحد في الخامسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما ستنقل على HD 2 وسيعلق عليها الزميل رؤوف خليف.

ولتبقوا على مقربة من مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

