كونتي يؤكد تعرض بيدرو لكسور متعددة في وجهه

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بطل الدوري الإنكليزي الاثنين أن مهاجمه الدولي الإسباني بيدرو رودريغيز تعرض لـ "كسور متعددة" في وجهه بسبب اصطدامه بحارس مرمى أرسنال الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا خلال مباراة ودية.

وأصيب بيدرو (29 عاماً) بعد حوالى نصف ساعة على انطلاق مباراة الجارين (فاز تشلسي 3-صفر) السبت ضمن كأس الأبطال الدولية في الصين، إثر اصطدام مع أوسبينا الذي كان يحاول إبعاد الكرة داخل المنطقة، وتلقى العلاج على أرض الملعب حيث كانت الدماء تسيل من أنفه وأذنه وشفته قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

وأمضى بيدرو الليل في مستشفى بكين وعاد إلى لندن في اليوم التالي.

وقال كونتي في حديثه لوسائل الإعلام في سنغافورة عشية المباراة الودية مع بايرن ميونيخ الألماني "كان الوضع أكثر خطورة لأنني كنت أتمنى أن يكون مجرد ارتجاج فقط".

أضاف "تبين أنه يعاني من كسور متعددة وأعتقد أنه بوضعه لقناع بعد 10 أيام، يمكن أن يعود إلى العمل معنا".

وأوضح كونتي أنه لا يكن أي شعور سيء تجاه أوسبينا "لأنني كنت لاعباً، أعرف أن هذه الحوادث يمكن أن تحدث"، مشدداً على أن أوسبينا كان يحاول التقاط الكرة فقط.

وعشية مواجهة بايرن ميونيخ، أكد كونتي أن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الوافد حديثاً من ريال مدريد الإسباني قد يخوض مباراته الأولى مع النادي اللندني غداً، مشيراً إلى أن "خطتي تتضمن منحه إمكانية لعب جزء من المباراة ضد بايرن ميونيخ".

ووقع موراتا الأسبوع الماضي عقداً مع تشيلسي لمدة 5 أعوام مقابل 80 مليون يورو (92 مليون دولار).

ولم يعلق كونتي على سؤال بخصوص المهاجم الدولي الإسباني دييغو كوستا الذي يرجح أن مواطنه موراتا سيحل مكانه، كما رفض الحديث عن لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش الذي ربطته تقارير صحافية بالانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وقال كونتي "أنا لا أحب أن أتحدث عن لاعبين لا يزالون هنا معنا".

ولم تكن العلاقة جيدة بين كونتي وكوستا. وبعدما أبلغ كونتي لاعبه أنه لا يشكل جزءاً من خططه للموسم المقبل، رجحت تقارير عدة انتقال الدولي الإسباني إلى الدوري الصيني، أو العودة إلى ناديه السابق الإسباني أتلتيكو مدريد على رغم أن الأخير لا يمكنه ضم أي لاعب جديد حتى كانون الثاني/يناير 2017 بسبب عقوبة مفروضة عليه من الاتحاد الدولي (فيفا) لمخالفته لوائح التعاقد مع اللاعبين القاصرين.