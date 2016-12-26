كونتي: "الفوز في 12 مباراة متتالية ليس سهلاً

وقال: كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف ولكنني سعيد بعقلية اللاعبين. افتقدنا جهود اثنين من اللاعبين المهمين ولكنني أعتقد أننا لعبنا بصورة جيدة للغاية".

وأضاف: "الفوز في 12 مباراة متتالية خلال الدوري ليس سهلاً. انها مسيرة رائعة ولكن من المهم الاستمرار على هذا النحو... فكل الفرق ترغب في التغلب عليك الآن".

وتابع: "لا يمكننا الركون إلى ترتيبنا في الجدول وإنما الحفاظ على هذه العقلية".

وقال: "هذه المرة الأولى التي نلعب فيها بدون رأس حربة صريح.. حاولنا القيام بهذا الأمر في التدريبات وأعتقد أنه الحل الأفضل في الوقت الحالي".