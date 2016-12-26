كونتي: "الفوز في 12 مباراة متتالية ليس سهلاً
رأى الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، أنه فريقه قدم أداءً جيداً، خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على بورنموث بثلاثية نظيفة الاثنين.
وقال: كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف ولكنني سعيد بعقلية اللاعبين. افتقدنا جهود اثنين من اللاعبين المهمين ولكنني أعتقد أننا لعبنا بصورة جيدة للغاية".
وأضاف: "الفوز في 12 مباراة متتالية خلال الدوري ليس سهلاً. انها مسيرة رائعة ولكن من المهم الاستمرار على هذا النحو... فكل الفرق ترغب في التغلب عليك الآن".
وتابع: "لا يمكننا الركون إلى ترتيبنا في الجدول وإنما الحفاظ على هذه العقلية".
وقال: "هذه المرة الأولى التي نلعب فيها بدون رأس حربة صريح.. حاولنا القيام بهذا الأمر في التدريبات وأعتقد أنه الحل الأفضل في الوقت الحالي".