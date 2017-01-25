كوتينيو باق مع ليفربول بعقد طويل الأمد

ولم يكشف العملاق الإنكليزي تفاصيل العقد الجديد، بيد أن تقارير رجحت أنه يمتد لخمسة مواسم سيتقاضى خلالها اللاعب ما بين 150 ألف جنيه إسترليني (188 ألف دولار أميركي) و200 ألف جنيه أسبوعياً، ليصبح صاحب أعلى راتب في تاريخ النادي.

وانضم كوتينيو (24 عاماً) إلى ليفربول في كانون الثاني/يناير 2013 قادماً من إنتر الإيطالي مقابل 8.5 ملايين جنيه إسترليني، وأصبح علامة فارقة في هجوم "الحمر" بتسجيله 34 هدفاً في 163 مباراة.

وقال كوتينيو في تصريحات نشرها موقع ليفربول الالكتروني "منذ وصولي إلى هنا، استقبلت بترحاب من الجماهير والجميع في النادي".

وتابع "هذا أحد العوامل المهمة التي تؤدي دوراً عندما تقرر البقاء هنا لفترة أطول، وفكرت كثيراً بهذه النقطة عندما جددت عقدي".

ويعيش كوتينيو (6 أهداف في 23 مباراة دولية) موسماً مميزاً، فسجل 6 أهداف في 18 مباراة مع ليفربول، وافتقده فريقه كثيراً للإصابته في كاحله في تشرين الثاني/نوفمبر، ما لأبعده عن الملاعب 7 أسابيع.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط خلف تشيلسي المتصدر قبل لقائهما معاً في ملعب أنفيلد الثلاثاء المقبل.