كوبر: "لم أر لاعبين يحبون بلادهم بهذا القدر"

قال هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر اليوم الثلاثاء إن البداية البطيئة للفريق في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بعد غيابه عن آخر ثلاث نسخ دفعت البعض لتوقع مواجهة صعوبات لكنه بلغ قبل النهائي دون أن تهتز شباكه وازداد قوة مع المضي قدما في المسابقة.

وأضاف مدرب فالنسيا الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي السابق أن مصر بطلة أفريقيا سبع مرات ستواجه بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي غدا الأربعاء أملا في أن تحقق "حلماً يقترب مع كل مباراة."

وفازت مصر باللقب ثلاث مرات متتالية بين عامي 2006 و2010 لكنها لم تتأهل للنسخ الثلاث التالية من البطولة.

وقال كوبر "التاريخ مهم جداً وأعرف أن سقف آمال المصريين مرتفع ولكن دوري هو إعداد الفريق لكأس الأمم دون الالتفات لما حدث في الماضي."

وأضاف "أردنا أن نبلي بلاء حسناً ولكن الآن وبعد أن مضينا بعيداً في البطولة نطمح للوصول إلى النهائي والفوز باللقب."

وتعادلت مصر في مباراتها الأولى أمام مالي قبل أن تخطف هدفاً في الوقت القاتل لتفوز على أوغندا وتغلبت على غانا بهدف أيضا لتتصدر مجموعتها الرابعة ثم فازت 1-صفر على المغرب في دور الثمانية.

وقال كوبر عن لاعبيه "أثق في قدراتهم ولكن عزيمتهم أذهلتني، لم أر قط مجموعة من اللاعبين تحب بلادها بهذا القدر، سقف طموحهم كجيل جديد من اللاعبين مرتفع للفوز باللقب الثامن لمصر، أشعر أن حلمهم سيتحقق."

وسيفتقد منتخب مصر الثلاثي محمد النني ومروان محسن ومحمد عبد الشافي وقال كوبر "غيابهم أمر مؤسف ولكن يجب علينا التأقلم."

وبعد غد الخميس تلعب غانا مع الكاميرون في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي على أن يقام النهائي يوم الأحد المقبل.