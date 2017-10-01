كلوب يواصل تبرير إهدار ليفربول للنقاط

ووضع فيليب كوتينيو الفريق الزائر في المقدمة بتسديدة مذهلة في الدقيقة 29 قبل أن يتسبب خطأ دفاعي والحظ في منح خوسيلو مهاجم نيوكاسل فرصة إدراك التعادل بعد ذلك بسبع دقائق.

ولم يستطع ليفربول تسجيل هدف الفوز رغم سيطرته على المباراة وصنع 17 فرصة مقابل ثماني لنيوكاسل.

وقال كلوب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أنا حزين وغاضب وكل ما يمكن قوله. سجلنا هدفاً رائعاً وصنعنا العديد من الفرص المذهلة.

"سددنا الكرة فوق المرمى حتى عندما كان خالياً من الحارس. صنعنا خمس أو ست فرص مذهلة. فرص حقيقية. في المعتاد نهز الشباك من واحدة منها. لم أر فرصة واحدة أكثر لنيوكاسل".

وتابع "عندما لا تساعد نفسك فلن يساعدك أحد. سيكون الأمر كذلك إلى أن نستطيع التسجيل. نلعب بهذه الطريقة ومن المنطقي أن نلعب بها خاصة أننا في المعتاد نسجل في مثل هذه الحالات. يجب أن نتقبل ذلك ونمضي للأمام".

وفاز ليفربول مرة واحدة في آخر سبع مباريات في كل البطولات ويحتل المركز السابع في الدوري بفارق سبع نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.

ويملك نيوكاسل عشر نقاط في المركز التاسع من سبع مباريات في الموسم الأول بعد عودته إلى دوري الأضواء.

وقال رفائيل بنيتز مدرب نيوكاسل "عندما تحصل على نقطة واحدة فقط على ملعبك فلا يمكن أن تكون سعيداً لكن أمام فريق من الستة الكبار مثل ليفربول الذي صنع كل هذه الفرص فيمكن أن نكون سعداء قليلاً".

وأضاف "لو نظرنا إلى عدد النقاط وأننا فريق صاعد فنحن نشعر بالرضا لكننا أمام هدرسفيلد (خسرنا 1-صفر) وبرايتون (خسرنا 1-صفر) كان يمكن أن نفعل المزيد. نملك هذا العدد من النقاط ونحن سعداء به".



