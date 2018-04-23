كلوب فخور بتدريب محمد صلاح

وجاء تصريح كلوب في أعقاب فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الحالي.

وقال المدرب الألماني: "أنا سعيد جداً بالحصول على الفرصة لتدريب لاعب مثلك خلال هذه الموسم".

وتابع: "هذه الجائزة منحت لك من خلال تصويت اللاعبين في إنكلترا وهذا شرف كبير، عليك أن تكون فخور بنفسك".

وختم قائلاً: "بالنيابة عن نادي ليفربول أقدم لك التهاني، لكن لا تنسى مازال أمامنا بعض الأعمال لننجزها، أتمنى لك مستقبلاً زاهراً هنا في ليفربول، لكن الآن أرجوك أحضر الجائزة وعد إلينا، لدينا مباراة يوم الثلاثاء".