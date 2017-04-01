كريستال بالاس يصدم تشيلسي وآمال توتنهام تنتعش

مُني تشيلسي الباحث عن لقبه الثاني في ثلاث سنوات، بخسارة صادمة أمام ضيفه وجاره المتواضع كريستال بالاس 1-2، السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي، فاستفاد مطارده توتنهام لتقليص الفارق معه إلى 7 نقاط بعد فوزه على بيرنلي 2-صفر.

صحيح أنّ كريستال بالاس حقق فوزه الرابع على التوالي بقيادة المدرب المخلوع من المنتخب الإنكليزي سام آلاردايس، إلا أنها الخسارة الأولى لفريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي أمام أحد الفرق المتواضعة في البريميرليغ هذا الموسم.

وسقط تشيلسي حتى الآن أمام ليفربول 1-2 وأرسنال صفر-3 وتوتنهام صفر-2، قبل أن يفاجئه فريق نسور لندن بخسارة رابعة، أعادته إلى أرض الواقع بعد أن أصبح مرشحاً فوق العادة لاستعادة اللقب من ليستر سيتي.

على ملعب "ستامفورد بريدج"، مني تشيلسي بأول خسارة على أرضه في آخر 13 مباراة ضمن جميع المسابقات.

وافتتح البلوز التسجيل بهدف سهل بعدما راوغ المهاجم البلجيكي إدين هازار على الجهة اليسرى ولعب كرة على طبق من فضة إلى لاعب الوسط الإسباني سيسك فابريغاس الذي تابعها في القائم والشباك (5).

لكنّ كريستال بالاس رد الصاع صاعين، وعادل أولاً بكرة رائعة للمهاجم الإيفواري ويلفريد زاها، استلمها على باب المنطقة ثم هيأها لنفسه وراوغ قبل أن يسدد أرضية من بين أقدام المدافعين هزت شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (9).

وبعد دقيقتين، صدم المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي جماهير غرب العاصمة عندما تبادل الكرة مع زاها وسدد بذكاء كرة ساقطة من مسافة قريبة فوق الحارس (11).

وحرم الحارس الويلزي واين هينيسي تشيلسي من المعادلة بردة فعل رائعة أمام المهاجم الإسباني دييغو كوستا (22). وانتهى الشوط الأول بمحاولات مستمرة من هازار وكوستا للمعادلة من دون فائدة.

وفي الشوط الثاني باءت جميع محاولات تشيلسي بالفشل، فوصل كوستا والبرازيلي ويليان وفابريغاس أكثر من مرة إلى المرمى، إلا أنّ بالاس حقق أهم فوز له والأول له على الفرق الكبرى هذا الموسم.

وفي المباراة الثانية، فاز توتنهام الثاني على مضيفه بيرنلي 2-صفر، رافعاً رصيده إلى 62 نقطة مقابل 69 لتشيلسي.

وافتتح إريك داير التسجيل لفريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بتسديدة من داخل المنطقة إثر ركنية (66)، ليوقع هدفه الأول في الدوري منذ 475 يوماً.

وضمن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين النقاط وفوز توتنهام الرابع على التوالي في الدقيقة 77 بعد تمريرة من الدولي ديلي آلي.

يونايتد يهدر نقطتين

من جانبه، عاد مانشستر يونايتد إلى مسلسل التعادلات وأهدر نقطتين بتعادله من دون أهداف مع ضيفه وست بروميتش ألبيون على ملعب أولد ترافورد.

صحيح أنّ الشياطين الحمر أهدروا نقطتين ثمينتين في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إلا أنّ مدربهم البرتغالي جوزيه مورينيو حطّم أطول سلسلة شخصية من المباريات من دون خسارة في الدوري (19).

وأهدر ليونايتد الفرنسي أنطوني مارسيال والبلجيكي مروان فيلايني في شوطي المباراة، فيما صدّ الحارس الإسباني دافيد دي خيا هدفاً محققاً للاعب يونايتد السابق الاسكتلندي دارين فليتشر بمساعدة من العارضة.

وباتت الفرصة متاحة لأرسنال السادس للحاق بيونايتد خامس الترتيب بحال فوزه على ضيفه مانشستر سيتي الرابع الأحد.

وحقق ليستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثالث عشر فوزه الرابع على التوالي على حساب ضيفه ستوك سيتي التاسع 2-صفر.

وافتتح الذئاب التسجيل بصاروخ للاعب الوسط النيجيري الشاب ويلفريد نديدي البالغ 20 عاماً (25)، قبل أن يجهز الدولي جايمي فاردي على الضيوف بكرة رائعة على الطائر (47).

وأصبح كريغ شكسبير الذي خلف الإيطالي كلاوديو رانييري المقال من منصبه، أول مدرب بريطاني يفوز في مبارياته الأربع الأولى بعد تعيينه.

وقلب هال سيتي الثامن عشر تأخره أمام ضيفه وست هام الرابع عشر بهدف أندي كارول (18)، إلى فوز في الشوط الثاني بفضل هدفي الاسكتلندي أندي روبرتسون (53) والإيطالي أندريا رانوكيا (85).

وتخطى واتفورد العاشر ضيفه سندرلاند متذيل الترتيب 1-صفر، بهدف الأوروغوياني بريتوس (59).