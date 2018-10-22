حقق فريق آرسنال فوزاً مستحقاً على ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم ليستر بهدف أحرزه الإسباني هيكتور بيليرين بالخطأ في مرماه، قبل أن ينتفض المدفعجية مدركين التعادل قبل نهاية الشوط الأول بهدف أحرزه نجم المباراة وقائد آرسنال مسعود أوزيل عقب تمريرة من بيليرين ذاته، وعقب ذلك تمكن البديل بيير-إيميريك أوباميانغ من إحراز الهدفين الثاني والثالث على التوالي في الدقيقتين 63 و66 على التوالي، فرفع أصحاب الأرض رصيدهم من النقاط إلى 21 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف تشيلسي الثالث.

والفوز هو السابع على التوالي لكتيبة المدرب الإسباني أوناي إيمري والعاشر على التوالي في جميع المسابقات هذا الموسم علماً بأن الفريق تنتظره مواجهة صعبة أمام سبورتنغ البرتغالي في مسابقة الدوري الأوروبي الخميس القادم.

وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الفريق اللندني هذه السلسلة من الانتصارات المتتالية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2007 عندما كان حقق وقتها 12 فوزاً متتالياً.

مجريات المباراة

وكان ليستر سيتي الأخطر في الهجمات المرتدة وكاد مهاجمه الدولي النيجيري كليتشي إيهياناتشو يفتتح التسجيل مرتين من انفرادين الأول أنهاه بتسديدة ارتطمت بظهر المدافع الألماني شكودران مصطفي وتحولت الى ركنية (2)، والثانية بتسديدة لولبية من خارج المنطقة حولها الحارس الألماني بيرند لينو إلى ركنية لم تثمر أيضاً (6).

ونجح ليستر سيتي في افتتاح التسجيل عندما مرر النيجيري ويلفريد نديدي كرة من منتصف الملعب إلى بن تشيلويل المنطلق بسرعة من الجهة اليسرى فتوغل داخل المنطقة وحاول رفعها لكنها ارتطمت بقدم المدافع الإسباني هيكتور بيليرين وخدعت الحارس لينو (31).

ثنائية جديدة لأوباميانغ

وأنقذ حارس مرمى ليستر سيتي الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل مرماه من هدف التعادل بإبعاده كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة للدولي السويسري غرانيت تشاكا (33)، ثم أبعد تسديدة قوية للدولي النيجيري أليكس أيوبي إلى ركنية (42).

ونجح الألماني مسعود أوزيل في إدراك التعادل من هجمة منسقة قادها بنفسه ومرر الكرة الى بيليرين المنطلق من الجهة اليمنى فأعادها إليه زاحفة داخل المنطقة فلعبها بيسراه في القائم الأيسر البعيد للحارس شمايكل وتهادت داخل شباكه (45).

وانقذت العارضة ارسنال من الهدف الثاني بردها كرة رأسية نديدي اثر ركلة ركنية (58).

ودفع الإسباني أوناي إيمري بلاعب الوسط الفرنسي المغربي الأصل ماتيو القندوزي والمهاجم الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ مكان الأرميني هنريخ مخيتاريان والمدافع السويسري ستيفان ليشتشتاينر (61).

ونجح أوباميانغ في منح التقدم لآرسنال من مسافة قريبة إثر تمريرة رائعة من أوزيل إلى بيليرين داخل المنطقة ومنه إلى الدولي الغابوني الذي تابعها بسهولة داخل المرمى في الدقيقة 63.

وعزز آرسنال تقدمه بهدف ثالث رائع من هجمة منسقة تبادل خلالها أكثر من لاعب الكرة وبتمويهات جسدية عدة وصلت على إثرها إلى أوزيل داخل المنطقة فهيأها إلى أوباميانغ غبر المراقب فتابعها داخل المرمى الخالي في الدقيقة 66.

وهو الهدف السادس لأوباميانغ هذا الموسم فارتقى الى المركز الثاني على لائحة الهدافين مشاركة مع مهاجم مانشستر سيتي الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو وبفارق هدف واحد خلف لاعب وسط تشلسي الدولي البلجيكي إدين هازار المتصدر.

وهي المرة الثانية تواليا التي يسجل فيها أوباميانغ ثنائية بعد الأولى في مرمى فولهام (5-1).