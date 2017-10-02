الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

فينغر يريد تعلم اللغة الكتالونية

0:47 دقيقة

يبدو أنك تستخدم خاصية حجب الإعلانات

للاستمرار بتزويدك بمحتوى مميز، قم بتعطيل خاصية حجب الإعلانات