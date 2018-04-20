فينغر يرحل رسمياً عن أرسنال نهاية الموسم

وجاء في عنوان البيان الرسمي الذي أصدره أرسنال : "شكراً أرسين"، متضمناً تصريحات للمدرب الذي بات أحد رموز أرسنال عقب مسيرته الحافلة بالنجاحات.

وقال فينغر: "عقب دراسة متأنية ومناقشات مع النادي، أشعر بأنّ الوقت المناسب للتنحي عن منصبي هو نهاية الموسم".

وأضاف الرجل الذي يتولى تدريب أرسنال منذ 1996: "أشكر كل من الموظفين واللاعبين والمدراء والجماهير الذين جعلوا هذا النادي خاصاً جداً".

وطلب صاحب الـ68 عاماً من الجماهير الوقوف بجانب الفريق، مشدداً على ضرورة حفاظ الجميع على هذا النادي.

وختم الرجل الذي قاد أرسنال إلى لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات: "حبي ودعمي إلى الأبد".

وطالبت جماهير أرسنال في أكثر من مناسبة بتنحي المدرب الفرنسي إثر فشله بالتتويج بلقب الدوري لفترة طويلة (آخر لقب دوري كان في 2004) كما أنّه لم يعد قادراً على الدخول في المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا آخر موسمين.



ويأمل أرسنال التأهل إلى المسابقة الأوروبية الموسم المقبل بالفوز بمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) إثر بلوغ الدور نصف النهائي.

وأشاد الأميركي ستان كرونكي الذي إستحوذ على أكثرية الأسهم في النادي اللندني عام 2011 بالمدرب فينغر واصفاً إياه برجل "من طبقة لا نظير لها".



وأضاف نادي أرسنال سيحاول إيجاد البديل لفينغر بـ "أسرع وقت ممكن".