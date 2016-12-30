فينغر - مرحلة الإياب من الدوري الإنكليزي ستكون ملتهبة

كما أوضح فينغر "عندما تكون الفرق متقاربة في مستواها الفني ومن جودة عالية فإنها تصبح تحت الضغط وتكون كل مباراة غاية في الأهمية وعندما يكون المستوى متبايناً تلجأ الفرق ذات المستوى الأقل إلى الدفاع مايفقد اللعبة إثارتها. لدي قناعة شبه مؤكدة أنه في الجزء الثاني من هذا الموسم سترتفع وتيرة الإثارة في مختلف الملاعب لأن جميع المباريات ستكون مهمة كون المنافسة لاتزال قائمة ومفتوحة الاحتمالات".