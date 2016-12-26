فينغر: "فوزٌ هام أخرجنا من الضغط"

وأبلغ فينغر الصحفيين "بالطبع كان الفوز بهذه المباراة مهما للغاية بعد الخسارتين.. لا تريد مواجهة وست بروميتش عندما تكون تحت الضغط. كنا الفريق المرشح للفوز بقوة ولكنك قد تواجه مشكلة كبيرة على المستوى الذهني عندما لا تفوز".

وقال "كنا في حاجة للتحلي بالصبر والضغط على المنافس.. وقد كان".



والمواجهة بين توني بوليس مدرب وست بروميتش وفينغر محتدمة منذ أن كان الأول مدربا لستوك سيتي. ووصف الفرنسي فريق المنافس حينها بأنه "فريق ركبي" نظراً لاعتماده الشديد على القوة الجسدية.

وقال بوليس "تفوق جيرو على غاريث ولا يمكنه السماح بحدوث هذا".

وأضاف "لم يلعب أرسنال بطريقته المعتادة لكنه حصل في النهاية على النقاط الثلاث".