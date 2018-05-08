فينغر فوجئ من عدد العروض التي تلقاها بعد قرار رحيله عن أرسنال

وردا على سؤال عما إذا كان قد تلقى أي عروض، أجاب فينغر خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء عشية اللقاء المؤجل بين فريقه وليستر سيتي ضمن منافسات الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم "نعم، أكثر مما كنت أتوقع".

وتابع المدرب البالغ من العمر 68 عاما "في الوقت الحالي، أركز على الانتهاء من القيام بعملي بشكل جيد (في أرسنال)"، مع تبقي مباراتين له على مقاعد المدربين مع "المدفعجية" قبل نهاية الموسم.

أضاف "أريد أن أعمل بشكل جيد حتى اليوم الأخير من عقدي، ومن ثم سأرتاح قليلا. لم أدرس أو أحلل أي عرض من أي جهة أتى".

وتلقى فينغر وداعا مؤثرا من اللاعبين والمشجعين في المباراة الأخيرة التي خاضها على ملعبه "استاد الامارات" ضد بيرنلي الأحد، والتي فاز فيها بخماسية نظيفة في المرحلة 37 من الدوري الانكليزي الممتاز.

وما زال النادي اللندني يسعى لحصد أول نقطة خارج ملعبه في الدوري الانكليزي منذ بداية 2018. وسينهي أرسنال الموسم في المركز السادس في الدوري الممتاز، وهو أسوأ ترتيب له منذ تولي أرسنال زمام المسؤولية عام 1996. كما فشل في التأهل الى دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الثانية تواليا، وأقصي من الدور نصف النهائي للدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) أمام أتلتيكو مدريد الاسباني (1-1 ذهابا وصفر-1 ايابا).

وقال فينغر ردا على سؤال حول ما اذا يجب تعيين المدرب الذي سيخلفه قبل نهائيات كأس العالم في روسيا (بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/يوليو)، "كلما كان الوقت أبكر، كلما كان أفضل".

ورفض فينغر الافصاح عن الاسم المفضل لديه لخلافته، مشيرا الى ان وأشار إلى أن "الناس (المشجعون) يحتاجون الى الأمل، اضافة الى الحاجة للتحضير للموسم المقبل. يمكنني القول إن التشكيلة لا تحتاج الى الكثير، لأنها تملك إمكانات هائلة".

ومن الأسماء التي تتردد لخلافة فينغر، هي الايطالي ماسيميليانو أليغري المدرب الحالي ليوفنتوس، ومواطنه كارلو أنشيلوتي المدرب السابق لبايرن ميونيخ الالماني، ولويس أنريكي المدرب السابق لبرشلونة الاسباني.

وقاد فينغر فريقه الى إحراز لقب الدوري الانكليزي الممتاز ثلاث مرات وكأس انكلترا سبع مرات وهو رقم قياسي لمدرب في المسابقة. اما موسمه الافضل فكان 2003-2004 والذي أنهاه الفريق من دون أي خسارة.

