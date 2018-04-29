فيرغسون ومورينيو يودعان فينغر بتكريم رائع

في آخر زيارة لملعب ألترافورد، تقدم المدرب الاسكتلندي الشهير السير أليكس فيرغسون نحو فينغر ليكرمه بعد مسيرة استثنائية لمدرب أرسنال الذي قضى 22 عاماً في شمال لندن.

ورغم العلاقة الباهتة بين فينغر والمدرب الحالي لفريق مانشستر يونايتد، إلا أن البرتغالي جوزيه مورينيو شارك في وداعية مدرب أرسنال في مشهد يلخص الأبعاد النبيلة لكرة القدم.

وأسست التصريحات النارية علاقة من الجليد بين المدربين حتى أنهما تعاركا بالأيدي قبل 3 مواسم.

وقال فيرغوسون في تصريحات نقلها عنه الموقع الالكتروني ليونايتد: "ثمة أندية كبيرة ومنافسة رائعة في الدوري الانكليزي الممتاز الآن، إلا أن منافسة يونايتد وأرسنال كانت رائعة لصالح اللعبة. هي صنعت الدوري الممتاز".

وأضاف: "تقريباً كل مباراة لعبناها ضد أرسنال، كان ثمة أمر ما على المحك. كانت ثمة مواجهات لوجود مدربين وفريقين يتنافسان على جائزة واحدة: لقب الدوري الانكليزي الممتاز".

وتابع: "خلال عهدي، خضنا في بعض الجدالات، إلا أنني لطالما احترمت الرجل لأنه قام بعمل مذهل في ناديه".

وقاد فينغر أرسنال إلى سلسلة ألقاب أبرزها لقب الدوري الإنكليزي ثلاث مرات (1998، 2002، و2004).