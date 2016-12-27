فوز عريض يعيد ليفربول للوصافة

وحوّل ليفربول تخلفه بهدف الايرلندي جوناثان وولترز (12) إلى فوز مستحق برباعية تناوب على تسجيلها آدم لالانا (35) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (44) والبلجيكي جيانيلي إمبولا (59 خطأ في مرمى فريقه) ودانيال ستاريدج (70).

ورفع ليفربول رصيده الى 40 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي كان قد انتزع المركز الثاني مؤقتاً، بفوزه الاثنين على مضيفه هال سيتي بثلاثية نظيفة في افتتاح المرحلة.

ومني ستوك بخسارته السابعة هذا الموسم والثانية في مبارياته الأربعة الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، وبات في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.

أحرز ليفربول 86 هدفاً في الدوري في عام 2016. الأكثر في سنة تقويمية منذ عام 1985 (87).

وضغط ليفربول منذ البداية بحثاً عن هدف مبكر وخلق لاعبوه العديد من الفرص من دون أن ينجحوا في تحويلها إلى أهداف، فدفعوا الثمن من الهجمة الأولى لستوك الذي افتتح التسجيل خلافاً لمجريات المباراة.

وواصل ليفربول ضغطه وقلب تخلفه إلى تقدم 2-1 نهاية الشوط الأول، قبل أن يعزز تقدمه بثنائية في الشوط الثاني، محققاً فوزه الثاني عشر هذا الموسم والثالث توالياً، والسادس على أرضه.