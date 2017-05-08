فابريغاس يدخل تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز

عزّز الإسباني سيسك فابرغاس أرقامه القياسية في الدوري الإنكليزي الممتاز فتجاوز حاجز الـ10 تمريرات حاسمة للموسم السادس على التوالي.

وتفوق على لاعبي مانشستر يونايتد السابق الويلزي راين غيغز والحالي واين روني إذ نجح كل منهما في تخطي هذا الحاجز خمسة مواسم متتالية.

كان فابريغاس وارء هدفين من ضمن ثلاثة أهداف سجلها تشيلسي في مرمى ميدلزبره، إذ منح تمريرة الهدف الأول لدييغو كوستا، لكنها لم تحتسب في سجله بعد اصطدامها بمدافع ميدلزبره، وأهدى تمريرة الهدف الثالث للصربي نيمانيا ماتيتش.

بعد تمريرة الليلة بات رصيد فابريغاس من التمريرات الحاسمة 10 في المركز الرابع خلف نجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين (15) وصانع ألعاب توتنهام الدنماركي كريستيان إيريكسون (12) ولاعب سوانسي الأيسلندي جيلفي سيغوردسون (12).