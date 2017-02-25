فابريغاس عميد الإسبان في الدوري الإنكليزي

وسجل فابريغاس ضد سوانسي ظهوره رقم 300 في الدوري الممتاز وذلك في المرحلة 26 من المسابقة، ليكون أكثر لاعب إسباني خوضاً للمباريات في البريمرليغ.

ومع توقيعه على هدف وصناعته لآخر، تساوى "فابري" مع أسطورة البلوز فرانك لامبارد من حيث عدد التمريرات الحاسمة في الدوري الإنكليزي برصيد 102 لكل منهما، خلف أسطورة يونايتد الويلزي المعتزل راين غيغز الذي حقق رقماً هائلاً في مسيرته المظفرة (162 تمريرة حاسمة).