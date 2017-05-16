غيغز ينصح مانشستر يونايتد بالتعاقد مع سانشيز
الجميع يتحدث عن الوجهة القادمة للاعب التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز نجم آرسنال الإنكليزي وأفضل هدافي الفريق في الموسم الحالي.
قال ريان غيغز اللاعب السابق لفريق مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم إن أليكسيس سانشيز سيشكل إضافة جيدة للفريق في حالة التعاقد معه من أرسنال.
ولا يزال مستقبل سانشيز في أرسنال غير محسوم، حيث لم يجدد اللاعب التشيلي الدولي حتى الآن عقده مع أرسنال والذي ينتهي في 2018.
وسجل سانشيز البالغ من العمر 28 عاماً، الذي انضم إلى أرسنال قادماً من برشلونة الإسباني عام 2014، 21 هدفاً وصنع عشرة أهداف أخرى خلال مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
وقال غيغز في تصريحات لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية "إنه لاعب ممتاز. نظراً للعمل الذي يقدمه وتأثيره على زملائه، إنه ورقة رابحة."
ولدى سؤاله بشأن احتمالات تعاقد مانشستر يونايتد مع سانشيز، قال غيغز "نعم الاحتمال قائم. جوزيه مورينيو (المدير الفني لمانشستر) ضم (زلاتان) إبراهيموفيتش لأنه ورقة رابحة.. يمكنك أيضا أن تشعر بالإضافة التي يشكلها سانشيز لزملائه بالفريق."