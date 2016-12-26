غوميز يواصل كتابة التاريخ في الدوري الإنكليزي الممتاز

واصطاد غوميز (35 عاماً) كريستيان بينتيكي خلال مباراة واتفورد مع ضيفه كريستال بالاس اليوم الإثنين ضمن المرحلة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك عندما حرمه من إضافة الهدف الثاني لكريستال بالاس بتصديه المميز لركلة الجزاء التي نفذها المهاجم البلجيكي (37).

وصار غوميز على بعد خطوة من تحطيم رقم ديفيد سيمان حارس أرسنال السابق في التصدي لركلات الجزاء حيث بلغت نسبته 30 بالمئة (9 من 30) خلف سيمان (32%) وذلك بالنسبة لحراس المرمى الذين واجهوا 20 ركلة جزاء أو أكثر.

وفي ذات السياق أصبح بينتيكي مهاجم ليفربول السابق أكثر لاعب يضيع ركلات جزاء في الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي بإضاعته ركلتين.