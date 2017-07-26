غوارديولا يستغرب من الذين يهاجمون الـ"سيتي"

وكان سيتي الفريق الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات الصيفية وتجاوز حتى الآن الرقم القياسي الإنكليزي في موسم انتقالات واحد حيث أنفق 223 مليون يورو (260 مليون دولار).

وضم سيتي الفرنسي بنجامان مندي الذي أصبح أغلى مدافع في تاريخ اللعبة (57,50 مليون يورو)، وزميله في موناكو الفرنسي البرتغالي برناردو سيلفا، ومدافع توتنهام كايل ووكر، والثلاثي البرازيلي الحارس إيدرسون (بنفيكا البرتغالي) ودانيلو (ريال مدريد الإسباني) ودوغلاس لويز (فاسكو دا غاما).

ولا يبدو أن سيتي سيتوقف عند هذا الحد، إذ يسعى لضم التشيلي أليكسيس سانشيس من أرسنال كما دخل في صراع مع ريال مدريد للحصول على خدمات النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي تصدر العناوين في الساعات الأخيرة بعد الحديث عن أن النادي الإسباني مستعد لضمه في صفقة قد تصل إلى 180 مليون يورو.

ورغم ذلك، أكد غوارديولا عشية لقاء ريال مدريد في لوس أنجليس الأميركية ضمن كأس الأبطال الدولية الودية "أن سيتي ليس مسؤولاً (عن الأموال الطائلة التي تنفق في سوق الانتقالات). الناس يقولون أن الذنب يقع على مانشستر سيتي، لكن جميع الأندية تنفق الكثير من الأموال".

واعترف المدرب الإسباني: "إنها أموال طائلة، حقاً الكثير من الأموال"، آملاً: "أن يتوقف هذا التضخم في يوم من الأيام. حبذا لو كان الانفاق أقل من أجل مصلحة الأندية في المقام الأول، لكن السوق يفرض ذلك".

وتطرق غوارديولا إلى ما يشاع عن رغبة سيتي بالحصول على مبابي وأليكسيس سانشيس، قائلاً: "إنهما لاعباً موناكو وأرسنال، وبالتالي ليس لدي شيء أقوله"، لكن اعترف في الوقت ذاته بأن فريقه ما زال يبحث في سوق الانتقالات دون أن يكشف ما إذا كان يريد مهاجماً آخر في صفوفه.

وتابع مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق: "نملك مهاجمين رائعين أمثال غابرييل جيزوس وسيرخيو أغويرو. سنرى ما سيحصل. سوق الانتقالات يقفل في 31 آب/اغسطس، وهذا أمر ليس بالجيد بالنسبة للمدربين لأن المسابقة (الدوري الممتاز) تبدأ في 12 منه وسوق الانتقالات ما زال مفتوحاً".

وواصل: "هذا ليس بالأمر الجيد بالنسبة لجميع الأندية. سنرى ما سيحصل حتى نهاية سوق الانتقالات".

وأعرب المدرب الإسباني الذي تخلى عن رباعي الدفاع المخضرم الأرجنتيني بابلو زاباليتا والفرنسيين غايل كليشي وبكاري سانيا والصربي ألكسندر كولاروف، عن سعادته بضم مدافع مثل مندي الذي لم يشارك مع سيتي حتى الآن كونه يتعافى من الإصابة، مضيفًا: "إنه لاعب شاب (23 عاماً) وأحيانا ًعليك أن تدفع أكثر للحصول على لاعبين مثله. لكن أصبح في صفوفنا الآن لاعب يلعب معنا للأعوام الخمسة أو الستة المقبلة".