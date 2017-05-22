غريزمان يلمح إلى إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد

وأعلن غريزمان خلال مشاركته في برنامج "يومي" على قناة "تي أم سي" الفرنسية احتمال دفاعه عن ألوان فريق "الشياطين الحمر" الموسم المقبل، مشيراً ودون تردد إلى أنه فرصه في ذلك تصل إلى 6 من أصل 10.

وهي المرة الأولى التي يتطرق فيها نجم المنتخب الفرنسي بصراحة عن انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد. ووضع مدرب الأخير البرتغالي جوزيه مورينيو هداف أتلتيكو مدريد بين أولياته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في أفق سعيه إلى تشكيل فريق تنافسي.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم في المركز السادس وفشل في حجز بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بيد أنه يملك أمكانية التواجد في المسابقة القارية العريقة في حال تتويجه بعد غد الأربعاء بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث يواجه أياكس أمستردام الهولندي.

وانضم غريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة 5 مواسم صيف 2014 قادماً من ريال سوسييداد. وفي عام 2016، وبعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا مع ناديه ونهائي كأس أوروبا مع منتخب بلاده، حل ثالثاً في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.