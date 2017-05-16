علي الحبسي يضع ريدينغ على بعد خطوة من الدوري الممتاز

فرض علي الحبسي نفسه بقوة في لقاء العودة بين ريدينغ وضيفه فولهام، عندما قاد ريدينغ للفوز 1-0 الثلاثاء في الدور قبل النهائي من الأدوار الإقصائية المؤهلة إلى الدوري الممتاز.

وعوّض ريدينغ تعادله في لقاء الذهاب 1-1 وبات على موعد من مرحلة أخيرة فاصلة في الصعود ستكون أمام الفائز من شيفيلد ويدنسدي وهودريسفيلد تاون، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 0-0.

وسجّل الفرنسي يان كيرمورغان هدف لقاء ريدينغ الوحيد مع الدقيقة التاسعة والأربعين من ركلة جزاء.

وتألق الحارس المخضرم علي الحبسي (35 عاماً) في التصدي للعديد من الكرات الخطرة مثبتاً مرة جديدة صحة قرار إدارة ريدينغ بجلبه في صيف 2015 قبل تمديد عقده في يناير الفائت حتى 2019.

📸 | another fantastic save from @AliAlhabsi! We're into the final 15 minutes of the 90 pic.twitter.com/TEgaGVuXfA — Reading FC (@ReadingFC) May 16, 2017

وسبق لأسطورة منتخب عمان الحبسي أن لعب في الدوري الممتاز وقدم مستويات جيدة مع بولتون وويغان، بينما يشرف على تدريب ريدينغ المدافع الهولندي الشهير السابق ياب شتام.

وتأهل ريدينغ إلى الأدوار الإقصائية باحتلاله المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى خلف نيوكاسل وبرايتون، حيث يتأهل البطل والوصيف مباشرة للدوري الممتاز بالوقت الذي يلعب به أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس على البطاقة الثالثة.

وهبط إلى دوري الدرجة الأولى رسمياً من الدوري الممتاز هذا الموسم كل من سندرلاند وميدلسبروه وهال سيتي.