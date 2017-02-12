صورة الأسبوع من الدوري الإنكليزي الممتاز

الصورة أظهرت فارقاً كبيراً في طول اللاعبين، لكن الحقيقة أن حركة كل منهما ضاعفت حجم ماغويري ليظهر عملاقاً بجانب والكوت الذي نال البطاقة الصفراء بعد احتجاجه على مضايقة مدافع هال سيتي وعدم احتساب الحكم مخالفة لمصلحته.

يبلغ طول ماغويري 1.88 متر، فيما يبلغ طول والكوت 1.76 متر، ما يفيد بوجود تقارب كبير في البنية البدنية لكلا اللاعبين، لكن الصورة كانت خادعة.