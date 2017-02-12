صورة الأسبوع من الدوري الإنكليزي الممتاز
التقطت عدسات المصورين صورة لمدافع هال سيتي هاري ماغويري مع نجم أرسنال الإنكليزي تيو والكوت وهما في صراع بدا غير متكافئ على الكرة.
الصورة أظهرت فارقاً كبيراً في طول اللاعبين، لكن الحقيقة أن حركة كل منهما ضاعفت حجم ماغويري ليظهر عملاقاً بجانب والكوت الذي نال البطاقة الصفراء بعد احتجاجه على مضايقة مدافع هال سيتي وعدم احتساب الحكم مخالفة لمصلحته.
يبلغ طول ماغويري 1.88 متر، فيما يبلغ طول والكوت 1.76 متر، ما يفيد بوجود تقارب كبير في البنية البدنية لكلا اللاعبين، لكن الصورة كانت خادعة.