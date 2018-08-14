ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن متحدث باسم ليفربول أن "النادي، وبعد تشاور مع اللاعب، رفع الى شرطة ميرسيسايد (شمال غرب البلاد حيث تقع المدينة) الشريط والظروف المحيطة بالتقاطه".

أضاف "لقد تحدثنا أيضا الى اللاعب وسنتابع الموضوع داخليا (...) لن يدلي النادي أو اللاعب بأي تعليق إضافي حول هذا الموضوع".

ويظهر الشريط الذي يمتد لنحو دقيقة وتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في إنكلترا ليل الإثنين، صلاح جالسا خلف مقود سيارته على طريق مزدحم يستخدم هاتفه الخليوي، من دون التحدث عبره. وبدا أن الشريط التقطه مشجعون وقفوا الى جانب الطريق المزدحم، وطلب بعضهم من صلاح (26 عاما) التوقيع على تذكارات، من دون تجاوب من قبل اللاعب الذي أبقى زجاج سيارته مغلقا. وأظهر الشريط أيضا أن صلاح واصل استخدام الهاتف أثناء التقدم البطيء للسيارة.

وأكدت الشرطة عبر حسابها على "تويتر" أنها "أبلغت بوجود شريط يظهر لاعب كرة قدم يستخدم هاتفه الخليوي أثناء القيادة. لقد تم تحويل الملف الى القسم المختص. شكرا على إبلاغنا بذلك".

وفي حال إدانته بارتكاب مخالفة، يواجه اللاعب غرامة مالية قد تصل الى ألف جنيه استرليني (1300 دولار)، وحسم نقاط من رخصة قيادته.

ولم يحدد الطرفان تاريخ تصوير الشريط، الا أن صحيفة "ميرور" الإنكليزية رجحت أن يكون ذلك قد تم في أعقاب المباراة الأولى لليفربول في الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز، والتي فاز فيها الأحد على ضيفه وست هام برباعية نظيفة، علما أن صلاح نفسه افتتح التسجيل خلالها.

وقدم صلاح أداء لافتا مع ليفربول في موسمه الأول معه (2017-2018)، وتوج هدافا للدوري الإنكليزي الممتاز مع 32 هدفا، من أصل 44 سجلها في مختلف المسابقات. واختير صلاح الذي ساهم في قيادة فريقه الى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1-3)، أفضل لاعب في "البريمييرليغ" في الموسم الماضي.

