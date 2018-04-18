ونجح صلاح حتى الآن بتسجيل 40 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، عندما هز شباك بورنموث السبت. وأصبح على بعد 7 أهداف من معادلة رقم راش البالغ 47 هدفاً في موسم 1983-1984.

ويبقى لصلاح مع ليفربول أربع مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز ومباراتان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد فريقه السابق روما الإيطالي.

وقال صلاح لقناة رابطة الدوري "هناك فرصة كبيرة لتحطيم الرقم، أن أكون الرقم واحد في فريق مثل ليفربول فهذا أمر رائع".

وتابع "سأكون سعيداً جداً إذا حطمته. أنا سعيد بالأهداف الأربعين، أريد مواصلة التسجيل، أريد أن أكون الرقم واحد. من الرائع رؤية اسمك إلى جانب أساطير ناد مثل ليفربول".

وينافس صلاح على لقب أفضل لاعب في الدوري، لكنه يصر على تقديم لعب جماعي مع فريقه "سأحاول كل جهدي لتحطيم الرقم، لكن كما قلت من قبل نلعب 11 لاعباً وأنا ألعب من أجل الفريق".