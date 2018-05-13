ودخل صلاح مباراة اليوم على ملعب أنفيلد رود برصيد 31 هدفاً متساوياً مع ألن شيرر (بلاكبيرن روفرز موسم 1995-1996)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد 2007-2008)، والأوروغوياني لويس سواريز (ليفربول 2013-2014).

واحتاج الدولي المصري إلى 26 دقيقة لتسجيل هدفه الـ 32 والانفراد بالرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم من 38 مرحلة.

أما الرقم القياسي المطلق فهو 34 هدفاً، ويتشاركه شيرر (نيوكاسل 1993-1994) وأندي كول (مانشستر يونايتد 1993-1994)، إلا أن الموسم كان يتألف في حينه من 42 مباراة بدلاً من 38 حالياً.

كما بات صلاح أول لاعب يهز شباك 17 فريقاً مختلفاً في موسم واحد في الدوري الإنكليزي الممتاز. ورفع صلاح غلته من الأهداف إلى 44 هدفاً في 51 مباراة في مختلف المسابقات.