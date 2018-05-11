صلاح سعيد بتحقيق جائزة أفضل لاعب في إنكلترا

وجاء تسلم صلاح للجائزة في الذكرى السبعين لتأسيس الرابطة التي أعلنت في وقت سابق فوزه على "كيفن دي بروين" لاعب مانشستر سيتي بفارق عشرين صوتًا، ليكون الدولي المصري هو أول لاعب عربي وإفريقي يحصد هذه الجائزة من رابطة الكتاب الرياضيين.



و شارك محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الجاري في 50 مباراة في كافة المسابقات سجل خلالها 43 هدفا.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

لتحميل تطبيق beIN CONNECT لنظام ANDROID إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام ANDROID إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN CONNECT لنظام IOS إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام IOS إضغط هنا

كما يمكنكم متابعتنا على صفحات التواصل الإجتماعي: