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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

صلاح سعيد بتحقيق جائزة أفضل لاعب في إنكلترا

0:26 دقيقة

تسلم النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الجائزة السنوية لرابطة الكتاب الرياضيين في إنكلترا كأفضل لاعب في الموسم خلال الحفل الذي أقيم في لندن.

وجاء تسلم صلاح للجائزة في الذكرى السبعين لتأسيس الرابطة التي أعلنت في وقت سابق فوزه على "كيفن دي بروين" لاعب مانشستر سيتي بفارق عشرين صوتًا، ليكون الدولي المصري هو أول لاعب عربي وإفريقي يحصد هذه الجائزة من رابطة الكتاب الرياضيين.


و شارك محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الجاري في 50 مباراة في كافة المسابقات سجل خلالها 43 هدفا.

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مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز محمد صلاح