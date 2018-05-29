وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد مستعد لدفع 140 مليون يورو للظفر بخدمات النجم الويلزي خصوصا بعد تألقه اللافت في نهائي دوري أبطال أوروبا وتسجيله ثنائية في مرمى ليفربول وقيادته الفريق الملكي للتتويج باللقب.

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