وبادر مانشستر سيتي بالتسجيل عبر الاسباني دافيد سيلفا (12)، ومع بداية الشوط الثاني تبادل الجزائري رياض محرز الكرة مع الارجنتيني سيرجيو اغويرو الذي انهى الهجمة بتسديدة صاروخية استقرت في مرمى الحارس دافيد دي خيا (48).

وقلص الفرنسي انطوني مارسيال النتيجة من ركلة جزاء حصل عليها الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو بعد وقت قصير من دخوله بديلا للنغارد.

وقبل اربع دقائق من نهاية الوقت الاصلي للمباراة، حقق البديل الكاي غوندوغان الهدف الثالث مستثمرا عرضية من البرتغالي برناردو سيلفا.

وحافظ مانشستر سيتي الذي حقق فوزه العاشر هذا الموسم والرابع على التوالي على سجله خاليا من الهزيمة وعزز مركزه على لائحة الترتيب برصيد (32 نقطة)، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد الذي تعرض لخسارته الرابعة عند عشرين نقطة في المركز الثامن.



ابرز احداث المباراة

نهاية ديربي مانشستر يتفوق سيتي 3-1 معززا بذلك صدارته بـ32 نقطة.

هدف ثالث لسيتي دق 86: عرضية دقيقة من البرتغالي برناردو سيلفا نحو الكاي غوندوغان الذي كان بمفرده داخل منطقة جزاء مان يونايتد ودون عناء وضع الكرة في شباك دي خيا.

هدف لمانشستر يونايتد دق 58: بعد ثوان من دخوله بديلا للينغارد يحصل الدولي البلجيكي لوكاكو على ركلة جزاء انبرى لها الفرنسي انطوني مارسيال بنجاح وقلص الفارق لمانشستر يونايتد.

-هدف ثان للسيتي دق48: ثنائية جميلة بين الجزائري رياض محرز والارجنتيني سيرجيو اغويرو والاخير ينهي الهجمة بتسديدة صاورخية هزت مرمى الحارس دي خيا.

- يسعى مانشستر يونايتد في بداية الشوط الى معادلة الكفة بينما يأمل رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا في تعزيزي النتيجة لتفادي اي مفاجآت.

نهاية الشوط الاول بتقدم سيتي بهدف دون رد

هدف لسيتي دق 12: البرتغالي برناردو سيلفا يمرر الى الاسباني دافيد سيلفا والاخير يغالط الحارس دي خيا ويفتتح النتيجة لاصحاب الارض

دق 7: رحيم ستيرلينغ يسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء لكن دفاع مانشستر يونايتد ينقذ الموقف.

دق 4: المحاولة الهجومية الاولى لمانشستر سيتي عبر البرتغالي بيرناردو سيلفا الذي سدد كرة قوية مرت جانبية لمرمى الحارس دي خيا

بداية يديربي مانشستر بين سيتي ومان يونايتد

تشكيلة سيتي

How we line-up in the 177th Manchester Derby! 🔵



City XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Fernandinho, Silva (C), Mahrez, Bernardo, Sterling, Aguero



Subs | Muric, Kompany, Gündogan, Delph, Sané, Jesus, Foden



Presented by @HAYSWorldwide ⚽️ #MCIMUN #mancity pic.twitter.com/p07uaAz0aB — Manchester City (@ManCity) November 11, 2018

تشكيلة مان يونايتد

الحكم انطوني تيلور يدير ديربي مانشستر بين سيتي ومان يونايتد ضمن الجولة 12